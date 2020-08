Lucifer, tutto sulla stagione 5: data, trama e orario di uscita su Netflix

Il recente stop ai lavori su Lucifer non ha permesso alla produzione di concludere i lavori sulla puntata finale dello show, nonostante questo è tutto pronto per l'arrivo su Netflix della prima parte della quinta stagione. Ecco tutto quello che sappiamo.

Partiamo dalla data di uscita: la quinta parte verrà aggiunta al catalogo di Netflix a partire dalle ore 9 di domani, venerdì 21 agosto. Gli appassionati potranno vedere le otto puntate, dalla durata di 48-50 minuti e che ci mostreranno la continuazione della storia di Lucifer Morningstar, personaggio interpretato da Tom Ellis. A differenza di altri servizi streaming, gli episodi saranno subito disponibili su Netflix, pronti quindi per essere guardati tutti di un fiato dai fan di Lucifer. Come sapete l'opera è stata rinnovata da Netflix per una sesta stagione, grazie ad una campagna di successo portata avanti dai numerosi appassionati dello show, che servirà per raccontare la conclusione delle avventure del personaggio con il volto di Tom Ellis.

Alla fine della quarta stagione abbiamo potuto assistere all'addio del protagonista, costretto a ritornare a governare l'Inferno e ad abbandonare Chloe. Nei giorni scorsi è stato condiviso il primo trailer dedicato alla quinta stagione di Lucifer, che è stato criticato dagli appassionati per aver spoilerato un importante evento delle puntate in arrivo domani.