Lucifer, nella stagione 5 c'è parte del finale originale della serie

Prima di essere rinnovata a sorpresa per una sesta e ultima stagione, Lucifer si sarebbe dovuta concludere con la stagione 5 da poco approdata su Netflix. Gli autori avevano anche preparato il finalissimo della serie, ma quanto di questo materiale è stato utilizzato nella stagione in corso?

Ne ha parlato lo showrunner Joe Henderson durante una recente intervista con Collider: "Quando abbiamo accettato di realizzare la stagione 6 abbiamo deciso di non voler cambiare la stagione 5, perché la adoravamo. Quando arriverà anche la seconda parte, credo che le persone capiranno come tutte la stagione si incastra in quello che trovo un bellissimo puzzle. Lo adoro. Non volevamo cambiare il finale, ma avevamo appena concluso la stagione 5. Abbiamo interrotto il sesto arco a cui Ildy [Modrovich] stava lavorando, e tutte le storie che stavamo affrettando, perché ci stavamo muovendo molto velocemente anche riguardo ad alcune questioni che potevano effettivamente diventare delle storie."

Henderson ha poi confermato che la stagione 5 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai piani iniziali, "tranne il finalissimo e tutte le nuove idee a cui abbiamo pensato mentre la approfondivamo. Per noi era davvero importante che la storia rimanesse la stessa, per poi metterci alla prova e trovare qualcosa di nuovo da raccontare. Una volta trovato, come ha detto Ildy, è difficile immaginare di non raccontarlo."

La prima parte della nuova stagione, lo ricordiamo, è ora disponibile su Netflix. Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Lucifer 5x01 e alle anticipazioni sulla seconda parte.