Lucifer: la stagione 5b e la stagione 6 saranno completamente diverse!

Joe Henderson, il co-showrunner della fortunata serie tv Lucifer, ha rivelato che la stagione 5b e la stagione 6 saranno completamente diverse l'una dall'altra, pur contribuendo a raccontare la stessa storia.

"Ho amato entrambi i progetti in modi molto diversi. La stagione 5B è grande ed è epica. La stagione 6 invece è molto dolce e personale", ha detto Henderson durante un'intervista con Wordballoon. "Non so nemmeno come paragonarli. E' come se fossero due serie completamente diverse, eppure molto simili. Fanno parte dello sviluppo della stessa storia."

In un altro punto dell'intervista, che potete trovare nel link della fonte, Henderson anticipa che i fan avranno una buona ragione per collegarsi con la stagione 6 dopo la conclusione della stagione 5: "Ogni stagione di Lucifer completa la propria storia, ma anticipa anche qualcosa che verrà. Ed è qualcosa che abbiamo fatto in ogni singola stagione. Ora stiamo concludendo la stagione 5, finiremo quella storia, ma come accade con ogni buona narrazione seriale il pubblico vorrà tornare per la sesta stagione per scoprire come prosegue la vicenda. E vi daremo una buona ragione per farlo."

Infine, quando gli è stato chiesto di descrivere la sesta stagione di Lucifer in tre parole, Henderson ha risposto: "Tutte cose buone".

Basata sull'omonimo personaggio della Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per l'universo di Sandman, Lucifer è una serie originariamente presentata per la prima volta su Fox nel 2016, cancellata dopo tre stagioni e rinata con Netflix prima per una stagione 4 nel 2019 e successivamente con un rinnovo per la stagione 5. Inizialmente la stagione 5 era stata annunciata come ultima stagione della serie, anche se lo show è stato infine rinnovato per un sesto appuntamento.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che le riprese di Lucifer 6 sono terminate qualche settimana fa.