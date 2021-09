Lucifer, l'ultima stagione nasconde un omaggio a Wandavision?

L’ultima stagione di Lucifer è uscita il 10 settembre su Netflix e ha reso omaggio a un’altra serie tv, WandaVision, anche se forse non intenzionalmente. Alcune somiglianze sono state notate dal pubblico che si sintonizzato sulla piattaforma per il gran finale della serie con Tom Ellis

Le riprese della sesta e ultima stagione di Lucifer sono iniziate alla fine di gennaio 2021, WandaVision ha debuttato su Disney+ a metà gennaio 2021. Sembra improbabile che Lucifer abbia avuto il tempo di produrre un omaggio diretto a uno spettacolo che andava in onda nello stesso momento in cui stavano girando ma le somiglianze fanno pensare che possa essere andata così.



Nell'episodio 3, intitolato Matricola Amenadiel (Yabba Dabba Do Me), Lucifer e Chloe intraprendono un viaggio all'inferno in modo che l'uomo che sarebbe Dio possa cercare di aiutare altruisticamente qualcuno che chiaramente odia. Si tratta del produttore discografico omicida Jimmy Barnes, il tizio che ha ucciso Delilah, l'amica di Lucifer. Ovviamente, Barnes è morto e sta scontando la sua pena all’inferno.



La prima somiglianza, come sottolinea Decider, è che entrando all’inferno, Chloe e Lucifer si trasformano in personaggi animati nello stile dei Looney Tunes e Hanna-Barbera. L'attenzione ai dettagli è decisamente un elemento chiave e questa devozione per le specifiche di un altamente specifico stile narrativo è esattamente ciò che WandaVision ha fatto per tutto il tempo.



Decider continua sottolineando alcune somiglianze come il salto temporale che porta Lucifer e Chloe negli anni '80. Naturalmente, gli spettatori sanno che anche WandaVision ci ha portato negli anni '80.



Infine, l'ultima tappa del viaggio del nostro duo nella storia di Jimmy si svolge quando lui è un adolescente che sfugge al dolore della vita guardando la televisione. Suona familiare? Come in WandaVision, Lucifer mostra la televisione come mezzo per sfuggire alla realtà.



Non c'è modo di sapere se i creatori di Lucifer l'abbiano fatto apposta, ma ci sono forse delle probabilità.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Lucifer 6 e con la spiegazione del finale di Lucifer 6. Fateci sapere nei commenti se avevate notato queste somiglianze tra i due show!