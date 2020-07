Lucifer, con le stagioni 5 e 6 si concluderà una macro-storia: top o flop in arrivo?

Con la stagione 5 in arrivo e una trama ancora da svelare, il futuro di Lucifer è quanto mai aperto ad infinite possibilità, ma gli sceneggiatori sapranno coglierle appieno? Gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anticipato preziosi dettagli su quello che hanno in mente per la stagione 6: scopritelo oltre il salto.

In più interviste i due hanno dichiarato di avere già deciso, insieme al team di sceneggiatori, gli eventi principali delle prossime due stagioni di Lucifer, compreso il finale della stagione 6:

"Ci sono molte storie in arrivo e ci permetteranno di esplorare fino in fondo i nostri personaggi per e di scoprire come andranno le cose per loro. Quella della sesta stagione sarà la storia che abbiamo sempre voluto raccontare, è solo stata scritta in più capitoli e, secondo me, in modo molto più interessante, tanto che mi spezza il cuore pensare che [originariamente] volevamo raccontarla in modo diverso", ha detto Henderson.

Modrovich ha aggiunto che è "una storia gigantesca", che è stata solo distribuita all'interno della serie e che "aveva solo bisogno di essere raccontata. Sarà la nostra stagione migliore, piena di colpi di scena e di momenti strappalacrime, ma anche ricchi di gioia".

Negli anni abbiamo imparato a diffidare di progetti tanto ambiziosi, poiché non sempre le idee originali hanno incontrato il favore dei fan, o, più semplicemente, cancellazioni e vincoli con i produttori hanno limitato la creatività del team di sceneggiatori. Cosa aspettarci quindi dai prossimi episodi? È ancora presto per dirlo, ma non dovremo aspettare molto per averne un assaggio: il 21 agosto Netflix distribuirà la prima metà di Lucifer 5 e nell'attesa scoprite il sensazionale primo trailer di Lucifer 5.