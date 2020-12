Lucifer, una star della serie svela il suo 'unico rimpianto'

Qualche giorno fa è stato il compleanno della giovanissima Scarlett Estevez, l'interprete di Trixie in Lucifer, e la sua co-star D.B. Woodside ha deciso di dedicarle un toccante messaggio di auguri.

"Il mio unico rimpianto e non aver condiviso più scene insieme" ha scritto l'attore su Instagram, anticipando di tenere d'occhio il ruolo della Estevez nella seconda parte della stagione 5. "Hai sempre mostrato tanta grazia, umiltà e gentilezza. Il tuo sorriso e la tua risata illuminano ogni stanza in cui entri, mia giovane amica. E tu sei una vera potenza di attrice (Aspetta che ti vedano brillare nella 5b). Non vedo l'ora che il mondo veda il tuo talento. Ti prometto che ti osserverò sempre. Sempre. Buon compleanno."

Vi ricordiamo che le riprese per la stagione 5B sono terminate ormai da oltre un mese, con la produzione che ha già avviato i lavori per il sesto e ultimo narrativo. La data di uscita dei nuovi episodi non è ancora stata rivelata, ma non è da escludere un arrivo su Netflix nella prima metà del 2021.

Nel frattempo, un nuovo indizio emerso su Twitter ha scatenato le teorie dei fan su Lucifer 5.



