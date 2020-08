Lucifer, la star dello show Netflix ammette: 'Ho avuto paura di girare il season finale'

Sembra proprio che il season finale della quinta stagione di Lucifer abbia messo a dura prova i protagonisti dell'amatissimo show Netflix: secondo le dichiarazioni di una star della serie, infatti, alcune scene previste per il finale di stagioni sarebbero state decisamente impegnative dal punto di vista puramente fisico.

Si tratta, infatti, di stunt e scene di combattimento piuttosto dure da affrontare, al punto da spingere anche un attore professionista come Kevin Alejandro a provare un minimo di timore nel leggere ciò che di lì a poco sarebbe stato chiamato a mettere in scena.

L'attore che nella serie dà volto a Dan Espinoza ha infatti spiegato: "La prima cosa che ho fatto è stata isolarmi da tutto ciò che riguardasse il combattimento e chiedermi: 'Cosa dice la storia? Perché sta accadendo questo? Cosa sta succedendo al mio personaggio? Qual è l'obbiettivo? Una volta guardata la cosa dal punto di vista attoriale, invece, tutto ciò che ho dovuto fare è stato fidarmi di Vlad, il nostro coordinatore degli stunt, che insieme al resto del team avrebbe messo su una battaglia formidabile. E ce l'hanno fatta. [...] Quando l'ho letto per la prima volta ero entusiasta ma anche parecchio spaventato, perché in quel momento non sai ancora come fare tutto questo".

La showrunner, intanto, è tornata a parlare della scelta di Dennis Haysbert come Dio di Lucifer; pare, invece, che la comunità LGBTQ+ abbia qualcosa da ridire su Lucifer.