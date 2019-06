Lucifer: stavolta la petizione dei fan non salverà la serie dalla cancellazione

Ricorderete di come la petizione delle migliaia di fan di Lucifer abbia contribuito a salvare lo show FOX, consentendone il passaggio su Netflix che la rinnovò per una quarta stagione e poi recentemente per una quinta conclusiva.

Stando a quanto dichiarato da Ildy Modrovich, showrunner e produttrice esecutiva dello show, i fan possono anche smettere di firmare la petizione #SaveLucifer, perché tanto non avrà alcun impatto sulla decisione di Netflix di concludere la serie: "Questo scontro non cambierà le cose adesso". La produttrice ha infatti continuato: "Molti si stanno chiedendo se non avremmo dovuto batterci per fare più stagioni? Ma mentre ci sentiamo naturalmente tristi come ognuno di voi che questa meravigliosa corsa sia giunta alla sua fine, sappaimo anche che una disputa non cambierebbe le cose. Abbiamo parlato con i nostri partner a Netflix e Warner Bros. e dovreste sapere la tremenda cura e considerazione con cui è stata presa questa decisione".

"Infatti, tutta la decisione di confermare insieme la quinta stagione e la conclusione della serie è stata presa con la consapevolezza di quanto amore voi fan avete dato al progetto e noi volevamo darvi tutto noi stessi, nonché tutto il tempo possibile per metabolizzare la notizia. E per questo noi vi siamo immensamente grati". La Modrovich ha scrito questo lungo pensiero sul suo account ufficiale Twitter e lo potete leggere nella sua interezza in calce alla news.

In effetti, una quinta stagione sembrava già poco probabile fino a poco tempo fa ed è davvero difficile che si decida di continuare ancora, a maggior ragione dal momento in cui gli showrunner Modrovich ed Henderson considerano l'arco narrativo della serie ormai avviato verso la sua naturale conclusione.

Gli showrunner di Lucifer hanno recentemente rivelato anche il numero di episodi di cui sarà composta la stagione conclusiva della serie.