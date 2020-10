Lucifer: quali sono le storie più fastidiose? Ecco le 5 più odiate!

Il dramma fantasy di successo della FOX, Lucifer, che è stato acquisito da Netflix dalla sua quarta stagione in poi, è divenuto molto di moda negli ultimi anni, catapultando l'attore Tom Ellis che interpreta il diavolo vertiginoso in una celebrità istantanea.

Tuttavia, nonostante il succo della trama di Lucifer sia alquanto divertente, ha avuto diverse narrazioni che non hanno mai avuto molto senso e sono finite per essere criticate dai fan. Ecco 5 trame così noiose e inutili che non hanno portato a nulla di concreto allo spettacolo:

Il mojo: nella quinta stagione Lucifer e Chloe si incontrano finalmente, con grande sollievo dei fan. Ma poi ha inizio qualcosa di strano: Lucifer perde il suo mojo, che finora gli permetteva di suscitare i desideri più profondi delle persone semplicemente stabilendo un contatto visivo con loro. Il suo mojo invece si mostra a Chloe, anche se alla fine il Diavolo aveva riavuto i suoi poteri. Il movimento avanti e indietro del mojo non aveva senso, anzi è diventato un po' noioso a causa di una mancanza di spiegazione significativa. Tuttavia, con Dio che finalmente si fa vivo, ci si può aspettare qualche rispsota nei prossimi episodi della quinta stagione. Il finale debole di padre Kinley: quando Chloe vede finalmente la faccia di Lucifer nel finale della terza stagione, affronta questo suo tormento visitando il Vaticano dove si imbatte in un prete piuttosto squilibrato. Interpretato con alacrità da Graham McTavish di Outlander, il Padre era ossessionato dall'idea di liberare il mondo dal diavolo. Questa stessa trama era comunque strutturata bene, ma finisce ridicolmente con Eva che uccide il Padre per liberare i demoni nel mondo, sperando che ispirassero Lucifer a tornare all'Inferno. Insomma, una grande delusione per i fan. Lucifer nel deserto con le ali: la seconda stagione del popolare dramma fanstasy si conclude con un cliffhanger con Lucifer in piedi a torso nudo e alato nel bel mezzo del nulla nel deserto, senza alcuna idea di come sia finito lì. Alla fine della terza stagione è stato rivelato che Cain lo aveva messo lì, ma non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui avesse bisogno di fare questo gesto. La mortalità confusa di Marcus Pierce: l'intera trama della terza stagione, che ha coinvolto Marcus Pierce, è stata molto confusa e non molto ben pensata. Il fatto che Pierce fosse Cain è stato in realtà una svolta intrigante per la trama perché non solo era un altro personaggio biblico, ma divenne molto rapidamente il rivale di Lucifer nell'amore per Chloe. Ma poi Pierce è diventato un po' pazzo creando confusione tra la mortalità e l'immortalità. Prima voleva morire, perché aveva trascorso un'eternità da solo, il che aveva perfettamente senso, ma poi cambiò immediatamente idea e rivoleva il suo Marchio dopo aver affrontato un'elaborata sciarada per sbarazzarsene. Questa confusione ha lasciato sempre perplesso il pubblico. La collaborazione di Charlotte con Amenadiel: l'attrice Tricia Helfer ha dato vita alla vivace e splendida Charlotte Richards. Ma sfortunatamente, dopo che la Dea lascia il suo corpo, la presenza di Charlotte nella serie è diventata tortuosa e priva di significato. Decide che aveva bisogno di riscattarsi per le sue precedenti malefatte e per aver fatto una grande quantità di denaro, liberando dei criminali violenti dai guai. Tuttavia, per quanto nobile potesse essere il pensiero, è passata dall'essere un avvocato intrigante a una spia, sfrecciando su una bicicletta con Amenadiel. Non si capisce davvero il motivo di tutto ciò.

Vi lasciamo con questa intervista al protagonista di Lucifer ed ecco il numero di episodi rimasti in Lucifer.