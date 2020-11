Lucifer, svelato un cameo a sorpresa nella quinta stagione

I restanti otto episodi della quinta stagione di Lucifer stanno per arrivare. Le riprese sono terminate e Joe Henderson, showrunner della serie Netflix, ha fornito alcune anticipazioni e ha confermato il prossimo cameo nei nuovi capitoli.

Il co-showrunner di Lucifer ha confermato che in futuro farà un cameo a sorpresa nella serie. Seguendo le orme del collega showrunner Ildy Modrovich l'anno scorso, il produttore apparirà in una cameo nello show.



Henderson ha rivelato la notizia in uno scambio di tweet con un fan, che ha risposto a una clip del cameo di Lucifer di Sharon Osbourne. Il fan impaziente ha twittato: "Voglio che @Henderson_Joe abbia un cameo, come ha fatto @Ildymojo in S4!"

A cui Henderson ha risposto, "Oh, succederà", scatenando la reazione emozionata dei fan con una risposta così chiara che non lascia spazio ad interpretazioni.



Resta da vedere se apparirà nella seconda metà della quinta stagione o nella sesta stagione finale, ma sicuramente terremo gli occhi aperti! Parlando della sesta stagione, Modrovich ha recentemente confermato che la scrittura finale degli episodi è terminata con una foto della chiamata di Zoom nella stanza degli sceneggiatori virtuale. Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno affermato che il rinnovo per una sesta stagione ha stravolto i loro piani.



Quale personaggio Henderson interpreterà e con chi interagirà sarà una grande sorpresa che scopriremo solo nei prossimi episodi. L'ultimo cameo che è andato di moda in Lucifer è stato quello di Sharon Osbourne nella quinta stagione. La donna ha interpretato se stessa nel secondo episodio.