Lucifer: Tom Ellis vicino ad un accordo per la sesta stagione?

Tom Ellis avrebbe finalizzato un accordo per proseguire la sua avventura nella serie Lucifer, in una potenziale sesta stagione. Lo riporta TVLine. La notizia del probabile prolungamento del contratto dell'attore apre la strada al rinnovo per un'ulteriore stagione allo show su Netflix. Quasi tutti i protagonisti hanno un accordo esteso in tal senso.

Dopo esser andato in onda per tre stagioni su Fox, Lucifer è stato in qualche modo salvato da Netflix nel 2018, poche settimane dopo la sua cancellazione. Tom Ellis aveva accolto, al tempo, la rabbia e la delusione dei fan:"Non sono sorpreso dal fatto che le persone siano arrabbiate. Non ero pronto per questo tsunami d'amore che ne deriva".



La quarta stagione dello show è stata pubblicata su Netflix nel maggio 2019 e ha visto Lucifer contrapporsi ad un sacerdote ostinato e alla sua prima ex fidanzata, Eva. Un mese dopo Netflix ha annunciato di aver rinnovato Lucifer per una quinta stagione conclusiva, attualmente agli sgoccioli della produzione.

La quinta stagione sarà composta da sedici episodi che andranno in onda in due slot separati da otto. In ogni caso Warner Bros. TV e Netflix sono ottimiste per il rinnovo della serie.

Nel frattempo, in attesa della quinta stagione, arriva in DVD la quarta stagione di Lucifer. Il cast dello show comprende Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside e Lesley-Ann Brandt.