Lucifer, Tom Ellis anticipa un finale tra lacrime e gioia: 'Spero che vi faccia piangere!'

A poco più di una settimana dal debutto della sesta e ultima stagione di Lucifer su Netflix, i protagonisti Tom Ellis e Lauren German hanno parlato della possibile reazione dei fan al tanto atteso finale della serie che loro stessi descrivono come 'agrodolce'.

"Spero che piangano, spero davvero che singhiozzino. E poi spero che allo stesso tempo i loro cuori si riempiano di gioia", ha dichiarato Ellis a TV Line.

"Si, sono d'accordo" ha aggiunto poi la German. "Spero che sia gratificante... come diceva Tom prima, penso che 'agrodolce' sia un ottimo termine per incapsulare il finale. Penso che i fan avranno ciò che vogliono e non si sentiranno traditi. Non trascura nulla e non rende niente troppo facile, e penso che alla fine i fan saranno accontentati".

Per quanto riguarda ciò che attende i Deckerstar in questo arco narrativo finale, Ellis ha anticipato che la coppia esplorerà un nuovo territorio: "Il viaggio che Chloe e Lucifer hanno affrontato finora è stato fantastico, ma questa stagione è una specie di nuovo territorio per loro, in cui lavorano insieme come partner. È qualcosa che non hanno mai sperimentato prima, e si basa su tutto ciò che abbiamo ottenuto fino a questo momento".

L'appuntamento con la prima parte della sesta stagione è fissato al 10 settembre, come sempre su Netflix. Intanto, vi lasciamo alla teoria più gettonata dei fan sulla storia di Chloe in Lucifer 6.