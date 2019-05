Lucifer: per Tom Ellis potrebbe esserci una quinta stagione su Netflix

La quarta stagione di Lucifer è appena arrivata su Netflix, ma l’attore Tom Ellis è già proiettato nel futuro. Si dice infatti fiducioso che la serie sarà rinnovata per la quinta stagione. La serie, che vede nel cast anche Lauren German e Kevin Alejandro, è andata in onda su Fox per le prime tre stagioni prima di essere soppressa.

A grande richiesta dei fans, Netflix ha salvato Lucifer e ha prodotto la quarta stagione. Ellis, che interpreta il protagonista, ha dichiarato a Collider che i dieci episodi in programma potrebbero non essere gli ultimi, e che ci sono altre storie in programma. "Sento che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia” ha rivelato, “ma non voglio dare troppi spoiler. Penso che tutti noi vorremmo tornare e girare una quinta stagione. Bisogna solo vedere cosa dice Netflix."

Tom Ellis ha anche parlato del fatto che la stagione 4 è composta da 10 episodi, a differenza di quelle della Fox che erano ben più lunghe (la terza stagione, per esempio, ha 26 episodi). "Quello che succede quando sei devi fare 22 episodi è che finisci per diluire e allungare, allungare davvero troppo una storia" ha detto. "Il risultato di avere 10 episodi a stagione è in realtà un vantaggio perché ti fa ottenere la versione migliore di uno spettacolo. Ottieni una narrazione snella e fantastica, e rendi la serie più avvincente.”

La quarta stagione di Lucifer è su Netflix dalo scorso 8 maggio. Dopo il primo episodio l'attrice Lesley-Amm Brandt ha celebrato la reunion del suo personaggio, Maze, con la piccola Trixie.