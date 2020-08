Lucifer, Tom Ellis in un'intervista super-spoiler per la serie Netflix!

Nella prima parte della quinta stagione della serie Netflix abbiamo assistito a due riunioni di famiglia ovvero l'incontro tra Lucifer e il suo malvagio fratello Michael e l'inatteso arrivo di un personaggio di rilievo, pronto a cambiare tutte le carte in tavola.

Per molte stagioni abbiamo sentito parlare di loro ma, solo ora abbiamo avuto modo di conoscerli sul serio. In particolare il terribile gemello interpretato dallo stesso Tom Ellis, ha portato non poco scompiglio in questi nuovi episodi e siamo certi che ne vedremo ancora delle belle.

In una recente intervista proprio l'attore protagonista della serie ha rivelato come è stato destreggiarsi tra questi due ruoli, rivelando anche succose anticipazioni su ciò che potrebbe accadere nella seconda parte di stagione.

"Si è parlato di Michael per molto tempo e si è pensato di portarlo in scena in quella che sarebbe dovuta essere l'ultima stagione ma, interpretarlo è stato per me molto estenuante ma, allo stesso tempo anche particolarmente divertente. Michael è molto diverso da Lucifer e quindi ho dovuto lavorare molto su me stesso e sul mio modo di recitare".

Come abbiamo avuto modo di vedere, Michael è l'esatto opposto di Lucifer. Ha atteggiamenti totalmente differenti e, anche un accento significativamente diverso. A riguardo Ellis ha detto: "Lucifer è aperto e chiacchierone, Michael è invece un osservatore più introverso. Per rendere ancora più tangibile la differenza tra i due personaggi ho deciso di optare anche per un accento diverso. Michael ha un accento americano che lo rende immediatamente meno affascinante. Inizialmente mi sentivo un vero e proprio imbroglione".

Il vero e proprio colpo di scena è avvenuto nel finale. L'arrivo di Dio, il padre dei due gemelli, rimette tutto in discussione e apre le porte ad un'interessantissima seconda parte di stagione come ha rivelato l'attore: "Il difficile rapporto tra Lucifer e suo padre è stato un elemento saliente dei vari episodi. Ora finalmente hanno la possibilità di fare i conti l'uno con l'altro. Si tratta di un territorio inesplorato e siamo certi che tutto questo renderà veramente interessanti le prossime puntate".

Come rivelato anche dagli showrunner, la seconda parte di Lucifer sarà molto emozionante. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, vi annunciamo che gli autori sono già a lavoro su Lucifer 6, che sarà anche l'ultima e definitiva stagione dedicata al signore degli inferi.