Lucifer, Tom Ellis e Lauren German sui Deckerstar: 'Sono uno l'angelo dell'altra'

Che i Deckerstar siano una delle ship preferite dai fan delle serie tv non è certo un mistero, ma cosa ne pensano Tom Ellis e Lauren German del rapporto tra i loro personaggi? Ecco cosa hanno da dire le star di Lucifer.

Ai microfoni di TV Guide, gli interpreti di Lucifer Morningstar e la Detective Chloe Decker a.k.a. Deckerstar hanno analizzato il percorso dei loro personaggi nel corso di 5 stagioni, e come siano cambiate le dinamiche del loro rapporto.

"Non avresti mai pensato, anche in fase di casting, che avrebbero sviluppato un'amicizia così premurosa, dove ci sono questi sentimenti. Dove quest'uomo, Lucifer, è stato una sorta di angelo di angelo che ha aiutato Chloe" afferma Lauren.

"Ironicamente" aggiunge Ellis, e German risponde "Sì, sì, lo so. Non necessariamente un angelo caduto. Semplicemente un angelo davvero grandioso".

"È molto interessante, perché questi personaggi sono stati gli angeli delle rispettive vite. Abbiamo trascorso cinque anni a districarci tra tutti questi strati, con un personaggio molto stoico in un certo senso, per poi realizzare - e vederlo realizzare - che c'è molto di più di quel pensasse in lui. E questo è stato messo a nudo dalla Detective, praticamente. Loro sono più vulnerabili quando sono insieme" osserva poi l'interprete di Lucifer.

"Credo che Chloe abbia abbassato un po' la guardia a questo punto, che si sia addolcita un po' e sia maggiormente disposta ad essere più vulnerabile a livello emotivo" prosegue German, facendo anche riferimento alle relazioni passate di Chloe, in particolare quella con il suo ex-marito "Penso che lei e Dan (Kevin Alejandro) abbiano avuto probabilmente una bella relazione, ma non c'è mai stato nessuno nel suo passato per cui abbia provato qualcosa di simile a ciò che prova per Lucifer. C'è così tanto rispetto lì".

Ma con Lucifer è tutto diverso... "Credo che sia sempre ammirata di come lui riesca ad aiutare le persone e di come riesca ad aiutare lei a uscire dal guscio, e a farle provare cose che non aveva mai provato prima, ma che spesso possono anche essere gli elementi più tossici in una relazione" e conclude: "Qualcuno che ti tiene sempre sulle spine, sempre all'erta, può essere eccitante. Può trattarsi di un diverso tipo di amore rispetto a quello che prova per Trixie (Scarlett Estevez) o Dan. Sono semplicemente... Fuochi d'artificio!"

La quinta stagione di Lucifer arriverà il 27 agosto su Netflix.