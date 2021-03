Lucifer, Tom Ellis e Lauren German provano l'ultima scena: 'Mi viene da piangere!'

Siamo sempre in attesa di notizie sull'uscita della seconda parte della stagione 5 di Lucifer, ma le riprese della stagione 6 procedono spedite. Abbiamo scoperto un Joe Henderson nostalgico in vista del finale, e anche la showrunner Ildy Modrovich ha pubblicato una foto che commuoverà molti fan della serie.

Nell'immagine, visibile anche nel post Instagram in calce alla notizia, Tom Ellis e Lauren German sono impegnati, copione tra le mani e mascherina anti-Covid sul viso, a provare e memorizzare le loro battute. Non si tratta di una scena qualunque, ma dell'ultima scena in assoluto di Lucifer.

"Guardando questi due bellissimi umani provare la scena finale di Lucifer, ho letteralmente singhiozzato" scrive Ildy Modrovich, che rimanda poi a un link per acquistare le felpe che i due attori indossano sul set.

Emergono intanto nuovi particolari sulla stagione 6 di Lucifer. Se una semplice prova, neanche in costume, ha provocato una tale tempesta emotiva nella showrunner, si può solo immaginare cosa succederà quando sarà girata, e soprattutto quando il fedele pubblico di Lucifer avrà modo di vederla per la prima volta.

Recentemente, intanto, Neil Gaiman si è divertito a prendere in giro il gruppo religioso One Million Moms, che aveva cercato di bloccare l'uscita di Lucifer. "Grazie per i vostri sforzi per far bandire #Lucifer. La gente che boicotta e che parla contro qualcosa è come una magica garanzia che quella cosa cresca. Spero che ripetiate al più presto la magia anche con Sandman."