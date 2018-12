Lucifer, Tom Ellis nella nuova immagine ufficiale dell'attesa quarta stagione

Dopo la cancellazione da parte della FOX, Netflix come ormai sappiamo ha deciso di subentrare alla produzione e distribuzione di Lucifer, serie tv basato sul personaggio introdotto da Neil Gaiman nel suo Sandman e interpretato sul piccolo schermo dall'amato Tom Ellis, che tornerà nei panni del Diavolo anche nella nuova stagione.

Dopo aver dato una primissima occhiata alla bella e seducente Eva, giunta sulla Terra direttamente dall'Eden perché stufa del matrimonio con Adamo, oggi grazie a TV Line possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale che vede il Lucifero di Tom Ellis cadere vittima del fascino ammaliante di Eva, interpretata invece da Inbar Lavi.



Ellis ha anche dichiarato al sito in merito all'incontro con Eva: "Lucifero si ritrova inizialmente a vivere un momento in cui è molto vulnerabile, proprio emotivamente - anche se non sarà mai disposto a riconoscerlo -, ed è proprio in quel periodo che arriva dal nulla Eva e permette a Lucifero di tornare l'uomo che era un tempo, o meglio il Diavolo che era. Lei non si è mai dimenticata di lui e lo ama".



Dalle dichiarazioni, è presumibile quindi pensare che l'arrivo di Eva causerà non pochi problemi relazionali con la ragazza di Lucifero, Chloe Decker (Lauren German), che dal suo canto rivela: "Inbar interpreta Eva in modo unico e beh... porta una nuova atmosfera nello show, con questa sua energia eterea, leggera e sensuale".



Lucifer 4 dovrebbe sbarcare su Netflix nel corso del 2019.