Lucifer, Tom Ellis posta su Instagram le foto del matrimonio

Che Lucifer fosse tutto sommato un animo romantico l'avevamo già capito guardando la serie. Che addirittura potesse mettere piede in una chiesa per giurare amore eterno ad una donna sembrava, onestamente, una previsione forse troppo ottimistica.

Il buon Tom Ellis però ha smentito tutti, convolando a nozze con la compagna Meaghan Oppenheimer. A comunicare la notizia ai fan è stato lo stesso Ellis tramite un post su Instagram, con una foto che ritrae lui e la sua sposa nei pressi di un lago e di una barchetta a remi.

"La mia nuova moglie era dubbiosa sulla mia scelta del mezzo di trasporto per la luna di miele! Grazie a tutti coloro che hanno reso il nostro giorno speciale così bello" scrive l'interprete di Lucifer. Al matrimonio ha ovviamente partecipato buona parte del cast dello show, da Lauren Derman a Lesley-Ann Brandt, passando per D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Rachael Harris.

Ellis ed Oppenheimer si frequentavano dal 2015 ed avevano reso pubblica la loro relazione lo scorso ottobre. Per l'attore si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Tamzin Outhwaithe finito nel 2014. I due neo-sposini avevano già da tempo chiesto agli invitati alla cerimonia di elargire in beneficenza i soldi che avrebbero speso per i regali di nozze.

Non ci sono ancora certezza riguardo una quinta stagione di Lucifer. I due sceneggiatori, però, promettono di avere già tante idee folli in cantiere.