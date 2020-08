Lucifer, Tom Ellis svela i retroscena del rinnovo per la sesta stagione

Il 23 giugno scorso Netflix ha rinnovato Lucifer per una sesta e ultima stagione, nonostante fosse stato già dichiarato che sarebbe stata la quinta a concludere lo show. Adesso, tramite un'intervista concessa a The Wrap, Tom Ellis ha svelato alcuni dettagli di questo cambio di decisione in corso d'opera, per la gioia dei propri fan.

"Immaginate di correre una maratona e proprio quando siete arrivati a un passo dalla linea del traguardo vi dicono 'Ehi, comunque la linea del traguardo è un po' più avanti'". Così Ellis ha descritto quello che è accaduto in casa Netflix al momento in cui Lucifer è stata rinnovata per la sesta stagione. Negli ultimi anni, infatti, Netflix ha salvato la serie producendo la quarta stagione dopo la cancellazione di Fox e quindi ha rinnovato lo show per una quinta e (all'epoca) ultima stagione.

"Siamo passati per questa fase della cancellazione della serie, poi attraverso #SaveLucifer che è stato incredibile, e poi ci hanno persino rinnovato e ci hanno detto sarebbe stata l'ultima stagione. Sarebbero stati solo 10 episodi, ma poi sono stati aumentati a 16 e hanno diviso la stagione in due parti. Quindi è stato un cambiamento continuo. Apprezzo molto il fatto che il motivo di questi cambiamenti così repentini risiede nel fatto che negli anni la serie è diventata molto popolare, tanto che non potevano cancellarla. Semplicemente non può morire. E' stato incredibile".

Ellis ha continuato: "La cosa più incredibile che sia successa alla serie è stata la campagna dei fan #SaveLucifer. La ricompensa a tutto questo sta nel fatto che siamo stati rinnovati e da quanto siamo diventati popolari su Netflix. La serie era già abbastanza popolare, ma siamo cresciuti molto e sono queste le cose che mi fanno venire voglia di continuare. Questo continuo rinviare la fine è emotivamente estenuante, ma sono felice che le persone stiano continuando a guardare la serie e che questa sia diventata il successo che è".

Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione della quinta stagione di Lucifer.