Lucifer, la fine di tutto per Tom Ellis nel trailer della stagione finale

Netflix ha rilasciato un nuovissimo trailer della sesta ed ultima stagione di Lucifer che anticipa cosa c'è in serbo per noi nel finale della serie tv con protagonista Tom Ellis in arrivo a settembre.

L'amata serie TV basata sull'omonimo personaggio DC/Vertigo Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg, ha debuttato su Fox nel 2016 prima di essere cancellata dopo tre stagioni. Netflix ha quindi salvato Lucifer per la stagione 4 nel 2019, rinnovandola successivamente per la stagione 5, che è stata annunciata come l'ultima dello show. A seguito di ulteriori trattative, tuttavia, Lucifer è stato esteso ad una sesta ed ultima stagione di cui potete vedere il trailer qui sopra.



La fine della quinta stagione ha visto Lucifer diventare Dio, ma questo è un titolo con cui avrà qualche problema a venire a patti. I nuovi episodi introdurranno anche l’angelo ribelle Rory interpretata da Brianna Hildebrand.



Ecco come Netflix descrive l'ultima stagione di Lucifer:



"Ecco, l'ultima stagione di Lucifer. Per davvero questa volta. Il diavolo stesso è diventato Dio... quasi. Perché esita? E mentre il mondo inizia a disfarsi senza un Dio, cosa farà? Unisciti a noi mentre salutiamo in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. Porta i fazzoletti".



Recentemente è stato diffuso il poster di Lucifer 6 con tutti i protagonisti pronti alla resa dei conti, la sesta stagione di Lucifer includerà inoltre anche un salto temporale. L'appuntamento con i nuovi episodi di Lucifer è fissato al 10 settembre, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo trailer!