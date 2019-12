Ecco Lucifer di Tom Hellis in Crisi sulle Terre Infinite!

Abbiamo assistito al ritorno di un nemico in Crisi sulle Terre Infinite, ma i fan dell'evento crossover erano ansiosi di sapere se anche il protagonista di Lucifer avrebbe fatto una comparsa nelle puntate della serie, unendosi ai numerosi easter egg presenti nell'Arrowverse.

I loro desideri sono stati esauditi nel corso della terza puntata: infatti Constatine, Mia e Diggle si sono diretti verso Earth-666, patria del personaggio interpretato da Tom Ellis. Scopo del viaggio era scoprire come recuperare l'anima di Oliver Queen, morto dopo un feroce scontro contro i demoni comandati dall'Anti-Monitor. Il Signore degli Inferi non ha potuto aiutarli del tutto, in quanto l'anima del supereroe DC si trova in purgatorio, un luogo stranamente simile a Lian Yu.

Il protagonista della serie presente su Netflix aveva sempre negato il suo coinvolgimento in Crisi sulle Terre Infinite, la sua apparizione è stata quindi una vera e propria sorpresa, che ha entusiasmato tutti i fan del suo personaggio. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly dopo essere stato visto a Vancouver, città in cui vengono girate le puntate delle serie TV prodotte da The CW: "Ecco cosa è successo, mi trovavo a Vancouver nel weekend per la festa di un mio amico e improvvisamente entro a far parte di un nuovo show!".

Il prossimo episodio della serie andrà in onda il 14 gennaio, mentre aspettiamo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Crisi sulle Terre Infinite.