Lucifer, si torna sul set della quinta stagione della serie Netflix

La prima parte della quinta stagione di Lucifer è arrivata ad agosto su Netflix, lasciando i fan dell'affascinante Re dell'Inferno in attesa di scoprire come si concluderanno le sue avventure. Nel frattempo, dopo la pausa obbligata causa COVID, si torna sul set per girare il season finale... E non solo.

È Aimee Garcia, l'interprete della scienziata forense della LAPD Ella Lopez, a comunicarlo tramite le sue storie Instagram: il cast di Lucifer è già sul set, pronto a riprendere i lavori per terminare la seconda parte della quinta stagione e, stando a quanto riportato dal sito DigitalSpy, proseguire anche con le riprese della sesta e ultima stagione della serie.

La produzione dello show, come quella di quasi ogni altro prodotto cinematografico e televisivo in corso d'opera in quel momento, ha dovuto fermarsi per via dell'emergenza Coronavirus, lasciando tuttavia incompleto solamente il season finale della quinta stagione, senza quindi inficiarne l'uscita lo scorso agosto.

Ha certo giocato a suo favore la suddivisione in due parti e l'essere distribuita da un servizio streaming (al contrario di altri show in onda sulle emittenti televisive che hanno dovuto accorciare per forza di cose le rispettive stagioni), permettendo di pianificare al meglio le tempistiche per la release degli episodi su Netflix.

E mentre non abbiamo ancora una possibile finestra di lancio per l'ultima parte della quinta stagione di Lucifer, possiamo ingannare l'attesa con un recap di quello che sappiamo sui nuovi episodi. E, magari, con un bel rewatch delle stagioni precedenti, ovviamente sempre su Netflix.