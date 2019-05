Lucifer è finalmente tornato! La quarta stagione disponibile da oggi su Netflix

La cancellazione di Lucifer, lo scorso anno, ha fatto penare non poco i fan della serie inizialmente targata Fox, anche se dopo pochi mesi Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione salvando di fatto il progetto e rinnovandolo per una quarta stagione, da oggi finalmente disponibile sul servizio streaming.

Imitando in parte Deadpool 2, facendo in questo caso riferimento proprio alla cancellazione da parte della Fox, Netflix ha deciso di promuovere questo nuovo arco narrativo con lo slogan "la Seconda Venuta" di Lucifer, che gioca sia con la terminologia sessuale che con l'effettivo ritorno della serie dall'inferno dell'estinzione.



Nella quarta stagione, il diavolo interpretato da Tom Ellis deve vedersela con la Detective Chloe Decker, tornata da una vacanza a Los Angeles e apparentemente indifferente alla rivelazione sulla vera identità di Lucifer. Tutto sembra essere tornato alla normalità, ma a quanto pare la Detective ha molto da nascondere al "collega", in una sorta di inversione dei ruoli che avrà delle conseguenze importanti per entrambi, specie per Lucifer, che dovrà anche vedersela con una nuova minaccia di stampo religioso, molesta e infaticabile.



La quarta stagione di Lucifer è composta da 10 episodi, già disponibili interamente su Netflix. Avete già letto le nostre prime impressioni su Lucifer 4?