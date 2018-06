Lucifer tornerà per una quarta stagione grazie a Netflix!

Lo scorso mese il network FOX ha annunciato la cancellazione, dopo sole tre stagioni, di Lucifer, acclamato serial ispirato al personaggio dei fumetti della DC Comics.

La cancellazione improvvisa aveva scatenato non poche polemiche tra i fan e gli appassionati dello show, che hanno dato vita a campagne online e vere e proprie petizioni per salvare il serial televisivo. Tom Ellis, showrunner del serial, si era più volte scusato per aver chiuso la terza stagione con un cliffhanger enorme che non avrebbe trovato risoluzione e frustrato non poco i fan; successivamente, FOX ha annunciato l'arrivo di alcuni episodi bonus, pensati come parte della quarta stagione mai realizzata, e trasmessi più come 'contentino' nei confronti di un pubblico sempre più 'rumoroso' sul web.

L'enorme campagna web lanciata dagli appassionati, però, ha dato i suoi frutti, come rumoreggiato dallo stesso Ellis alcune settimane fa. Netflix ha annunciato di aver 'salvato' la serie e ordinato una quarta stagione che continuerà, dunque, le vicende del personaggio della DC. Quindi Lucifer tornerà per una quarta stagione su Netflix ma non è chiaro ancora quando né da quanti episodi sarà composta.

Per ora fan, Tom Ellis e il cast del serial sono in festa su Twitter per il 'salvataggio' della serie televisiva.