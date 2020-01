Lucifer trova il suo Dio: Dennis Haysbert si aggiunge al cast della quinta stagone

Indovinate chi apparirà finalmente nella quinta e ultima stagione di Lucifer? Sì, proprio lui: Dio. E a interpretarlo sarà Dennis Haysbert.

Secondo EW!, che ha dato la notizia in esclusiva, l'attore californiano sarà presente per tutto il corso della quinta stagione.



"Abbiamo fatto la classica lista di possibili attori per la parte, e [Dennis] era la prima scelta" ha dichiarato uno degli showrunner della serie, Joe Henderson "Siamo stati fortunati, era la nostra prima e unica offerta".

Mai apparso finora sullo schermo (anche se in uno degli episodi bonus della terza stagione Neil Gaiman gli aveva effettivamente prestato la voce), il personaggio potrebbe presumibilmente venire introdotto nei primi episodi.Dopo il season finale della quarta stagione, infatti, Lucifer () si trova all'inferno. Da quanto riportato in precedenza, sarà Amenadiel a cercarlo e a fargli visita , poiché sulla Terra sta accadendo qualcosa al di fuori del suo controllo.Sarà forse in questa occasione che ci verrà finalmente presentato il padre dei due?E a proposito di legami famigliari, questa non sarà la prima volta che(Amenadiel, per l'appunto) e Dennis Haysbert interprano dei "parenti". In 24, i due erano fratelli, e a quanto pare, questa collaborazione ha effettivamente influenzato in un qualche modo il casting del secondo: "D.B. è venuto da noi e ci ha chiesto 'Avete pensato a Dennis per la parte?' E noi subito 'Dici che accetterebbe?'. La sua risposta è stata 'Beh, diciamo che ne ho già parlato con lui...' E così non abbiamo esitato a offrirgli il ruolo" ha raccontato Henderson.Haysbert, dal canto suo, non vede l'ora di collaborare nuovamente con Woodside, tanto che questo è stato uno dei fattori decisivi nell'accettare la parte: "Ogni volta che vedo D.B, c'è sempre questo affetto, e questa connessione... Abbiamo lavorato a uno dei migliori show che abbiano prodotto per la tv, quindi è naturale che si sviluppasse un certo spirito di squadra. E poi siamo andati da fratelli a padre e figlio. Ma siamo celestiali. Noi possiamo" ha affermato ridendo l'attore.Intanto, attendiamo ancora notizie ufficiali sulla data di uscita della