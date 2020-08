Lucifer, le ultime anticipazioni sulla stagione 5 in arrivo su Netflix

A poco più di una settimana dal ritorno di Lucifer, alcuni giornalisti hanno potuto visionare in anteprima i nuovi episodi dell'attesa quinta stagione. Vediamo dunque tutte le anticipazioni sulla trama in vista dell'arrivo su Netflix.

Si tratta di dettagli relativi ai primi 5 episodi del nuovo arco narrativo (il 21 agosto arriverà la prima metà, quindi 8 episodi sui 16 totali), ma non vi preoccupate: tutte le novità sono a prova di spoiler. Per scoprirle, non vi resta che visionare il nostro video all'interno dell'articolo o sul Canale YouTube di Everyeye Plus.

Intanto vi ricordiamo che il cast principale tornerà al completo: ritroveremo Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro e Lesley-Ann Brandt. Ancora prima dell'uscita, Netflix ha inoltre deciso di rinnovare Lucifer per una sesta e ultima stagione in cui, al contrario di quanto affermato da rumor privi di fondamento, Ellis tornerà a vestire i panni del protagonista.

La prima parte della stagione 5 debutterà su Netflix il prossimo 21 agosto. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer ufficiale di Lucifer 5. Per un veloce ripasso, vi lasciamo invece al video riassunto di Lucifer 4.

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.