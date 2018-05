Lucifer: una nuova occhiata ai due episodi bonus della terza e ultima stagione

Dopo aver scatenato le ire dei fan sui social a seguito della sua cancellazione, il network americano FOX ha pubblicato un nuovo video che mostra un'anticipazione di quello che accadrà nei due episodi bonus di Lucifer, in onda questa sera.

La prima puntata, intitolata "Boo Normal", vede Lucifero e il suo team indagare l'omicidio di un bambino psichiatra, mentre Ella sta pensando a un segreto d'infanzia che è stato nascosto. Charlyne Yi veste i panni di un amica speciale del suo passato, che può effettivamente essere un fantasma.

Il secondo episodio, intitolato "Once Upon a Time", è stato diretto da Kevin Alejandro, membro del cast della serie, e vede la mamma di Lucifero creare una dimensione alternativa dove quest'ultimo e Chloe non si sono mai incontrati e Lucifero ha la libertà di scelta. L'episodio è caratterizzato dalla presenza vocale di Neil Gaiman, autore di American Gods, che narra questa strana "fiaba" come se fosse Dio in persona.

Le due puntate avrebbero dovuto far parte della quarta stagione, ma i piani sono cambiati a seguito di quanto accaduto nelle scorse settimane. Purtroppo non ci sarà alcuna risoluzione al grande cliffhanger che ha visto Chloe (Lauren German) scoprire l'identità diabolica di Lucifero (Tom Ellis).

La scelta da parte di FOX di non rinnovare Lucifer è stata molto discussa e criticata, ma non è detto che in futuro non ci possa essere un altro network che si prenda l'incarico di riportarlo in vita. Nel frattempo i fan continuano imperterriti con la campagna twitter #SaveLucifer, che al momento sta raccogliendo molti proseliti.