Lucifer: Warner Bros. Television e Netflix ottimiste sul rinnovo per una sesta stagione

La quinta stagione di Lucifer era stata indicata come l'ultima per il popolare show Fox poi entrato a far parte del catalogo Netflix dopo il celebre "salvataggio". Dato il successo della serie, tuttavia, sembrerebbe che la conferma per una sesta tornata di episodi sia dietro l'angolo.

La notizia arriva ancora una volta da TVLine, il cui portale riporta che secondo le sue fonti Warner Bros. Television e Netflix sarebbero più che ottimiste circa le possibilità di un ulteriore rinnovo dello show, che porterebbe il numero di stagioni in produzione a sei. WBTV e Netflix "sembrano ottimiste riguardo al rinnovo di contratto, che potrebbe andare a buon fine". Il portale poi aggiunge che la possibile sesta stagione di Lucifer potrebbe consistere di 10 o 13 episodi, con la possibilità di aggiungerne altri, dato che la stessa quinta stagione ha visto un incremento di episodi dagli iniziali 10 ai 16 definitivi (la stagione verrà diffusa sulla piattaforma digitale in due tornate da otto episodi ciascuna).

Se la sesta stagione dovesse essere confermata, Netflix avrà prodotto lo stesso numero di stagioni prodotte dalla Fox per quanto riguarda Lucifer. Su Fox infatti vennero trasmesse le prime tre stagioni dello show prima della cancellazione, e poi salvataggio di Netflix, che ha quindi prodotto la quarta e la quinta stagione, che arriverà nel corso di quest'anno.

A quanto pare i dirigenti di Netflix sono stati convinti a dare un'altra chance allo show, confermandolo per una sesta stagione con le trattative tra le due parti andate a buon fine, ora quella che manca è solo l'ufficialità data via i soliti canali social. Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più, per adesso vi ricordiamo che si tratta di voci di corridoio, che potrebbero anche rivelarsi infondate.

Nel frattempo abbiamo scoperto il titolo del season finale di Lucifer 5, secondo molti ennesima prova che le avventure del personaggio interpretato da Tom Ellis non sono ancora finite.