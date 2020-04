Lucio Presta attacca Mario Giordano dopo le parole di Feltri sui meridionali

Continuano a far discutere le parole di Feltri sui meridionali, pronunciate dal direttore di Libero durante l'ultima puntata di Fuori Dal Coro. Lucio Presta infatti continua la propria crociata contro Mediaset ed in un post pubblicato su Facebook ha attaccato il programma di Rete 4.

"E dopo i sorrisi complici con il direttore Feltri e la frase sghignazzando “direttore no che così mi si arrabbiano “ ci siamo tolti ogni dubbio su Mario Giordano, anche lui è del ramo d’impresa INGUARDABILI di VideoNews. Nessuno delle persone con le quali collaboro andranno in quel programma. #iosonomeridionale" ha affermato Presta.

Il noto agente di spettacolo ad inizio mese ha duramente attaccato Barbara D'Urso ed i suoi programmi, definiti "orrore televisivo" nonchè "uno scempio mal digerito anche dagli altri talents delle reti Mediaset". Secondo alcune indiscrezioni, le tensioni tra le parti potrebbero essere la causa scatenante dell'addio a Mediaset di Paolo Bonolis, che potrebbe tornare in Rai con un nuovo programma.

Per chi non avesse seguito la vicenda, da inizio settimana si sta parlando della frase pronunciata da Feltri durante la puntata di "Fuori dal Coro", in cui ha affermato che secondo lui "i meridionali sono inferiori". La frase ha avuto un eco importante e scatenato l'indignazione di molti.