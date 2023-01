Lucky Hank, Bob Odenkirk saluta Saul Goodman: è il Prof. Devereaux nella nuova serie AMC

Nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto di Lucky Hank, la nuova serie AMC con Bon Odenkirk che racconterà la storia di un professore frustrato del Railton College nel bel mezzo di una profonda crisi di mezza età. Ora un nuovo teaser ci permette di approfondire la conoscenza di William Henry Devereaux.

Nella clip che trovate in calce alla notizia, potete vedere voi stessi un primo piano di Bob Odenkirk, che con lo sguardo estremamente corrucciato ricorda di essere un uomo difficile, costantemente circondato da persone pronte a rammentarglielo.

"Sono entusiasta che AMC abbia deciso di lasciare spazio ad uno scenario e dei personaggi davvero unici nell'adattamento di Paul e Aaron di 'Straight Man' [titolo originale dello show]", ha detto Odenkirk quando lo show è stato annunciato per la prima volta. "Ho adorato il mix di commedia e dramma portato in scena in Better Call Saul e questa è un'altra storia con una dinamica unica e un tipo di scrittura davvero eccezionale per cui AMC è ormai diventata un simbolo".

Dopo la sorprendente stagione finale di Better Call Saul 6, Bob Odenkirk torna in scena con un nuovo particolarissimo personaggio e chissà se anche William Henry Devereaux riuscirà a lasciare il segno come fatto in precedenza da Saul Goodman. Voi che ne dite?