Lucky Hank, Bob Odenkirk torna su AMC: nel trailer è un professore frustrato!

AMC ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Lucky Hank, miniserie con protagonista Bob Odenkirk, di ritorno al lavoro con il network dopo la conclusione definitiva di Better Call Saul. Lo show era noto precedentemente con il titolo Straight Man, ma proprio in questi giorni si è deciso per un cambio drastico al meno ambiguo titolo finale.

"Il detto recita 'la terza volta è quella buona', ma quando si tratta di Bob Odenkirk su AMC, la prima e la seconda volta sono state affascinanti, accattivanti e visceralmente divertenti", aveva dichiarato Dan McDermott, presidente del settore intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks. "Mentre Better Call Saul inizia la sua epica sesta e ultima stagione, non potremmo essere più entusiasti della prospettiva di tenere Bob a casa su AMC e di vederlo dare vita a un altro personaggio ricco di sfumature, complicato e indimenticabile. La possibilità di collaborare ancora una volta con i nostri partner della Sony Pictures Television e con la Gran Via di Mark Johnson è un'ulteriore ciliegina su una torta molto soddisfacente."

Ora che Better Call Saul è alle nostre spalle (è un peccato non abbia ottenuto nessun Golden Globe ieri notte), Odenkirk può già fiondarsi in questa affascinante miniserie. Lucky Hank è un racconto in otto episodi sulla crisi di mezza età ambientato al Railton College. Raccontato in prima persona da William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk), l'improbabile presidente del dipartimento di inglese di un college mal finanziato in Pennsylvania. Aaron Zelman (Silicon Valley, The Killing) e Paul Lieberstein (The Office, The Newsroom), che hanno adattato il progetto dal romanzo Straight Man dell'autore premio Pulitzer Richard Russo, sono co-showrunner.

In precedenza, Odenkirk aveva discusso con Entertainment Weekly della differenza di tono tra Lucky Hank e Better Call Saul:

"Penso che dal punto di vista del tono sia fantastico. Sembra una nuova commistione tra commedia e dramma, che aspettavamo da molto tempo. È come se avessimo preso uno show molto divertente, come Parks and Rec, e avessimo detto: 'Rallentiamo il ritmo, conosciamo queste persone e facciamo in modo che le loro battaglie interne siano un po' di più l'argomento da trattare'. Quindi è davvero un ottimo mix tra la commedia e il tipo di dramma che abbiamo avuto modo di vedere in Better Call Saul".

Lucky Hank debutterà su AMC e AMC+ il 19 marzo 2023.