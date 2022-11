Lucy: per il film di Scarlett Johansson pronta una serie spin-off con Morgan Freeman

Dopo le false voci riguardo il secondo capitolo del film, Lucy 2 non si farà e a confermarlo è stato lo stesso regista Luc Besson. Per un progetto che non vedrà mai la luce del sole, un altro è pronto a mettersi in moto. La serie spin-off di Lucy è stata da poco annunciata!

Per coloro che non hanno visto il film del 2014 o non ne ricordano bene trama e dettagli, qui un ripasso della pellicola con protagonista Scarlett Johansson, oltre alla nostra recensione di Lucy!

La sfortunata Lucy, una ventiquattrenne studentessa americana a Taipei, si ritrova costretta a lavorare come corriere della droga per l'uomo più pericoloso di Taiwan: il potente signore della droga coreano Jang. Non avendo altra scelta, Lucy viene sottoposta controvoglia a una rapida operazione, in cui le viene impiantata nel basso ventre una droga sintetica altamente sperimentale per trasportarla in Europa. Tuttavia, quando la potente sostanza chimica blu fuoriesce dal suo flusso sanguigno, la dose letale darà il via a uno sviluppo strabiliante della sua attività cerebrale, sbloccando abilità straordinarie e capacità insondabili che vanno oltre il tipico 10% di utilizzo del cervello.

Tale materiale risulta quanto mai adatto per lo sviluppo di una serie tv, con la possibilità di sviluppare e elaborare numerose sotto trame interessanti. Ultimo dettaglio, ma non meno importante: Morgan Freeman riprenderà nella serie il suo ruolo dal film originale e, nonostante non ci siano mai state richieste in massa da parte dei fan, la società EuropaCorp si è impegnata per poter dare concretezza al progetto, per il momento ancora al suo stadio embrionale.