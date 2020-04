Lucy Lawless, l'amata star di Xena, chiacchiera coi fan in italiano su Twitter!

Alzi la mano chi non ha trascorso più di un pomeriggio della propria infanzia o adolescenza, tra la seconda metà degli anni '90 e l'inizio del 2000, guardando in TV Xena, Hercules o uno dei tanti show ispirati alla mitologia greca. Ebbene, oggi potrebbe essere l'occasione buona per scambiare due chiacchiere con uno dei vostri eroi!

L'amatissima Lucy Lawless, indimenticabile Principessa Guerriera in Xena, ha infatti deciso di trascorrere qualche ora della sua quarantena chiacchierando con i suoi fan italiani su Twitter. No, non è necessario parlare fluentemente in inglese: l'attrice, essendo legatissima ad alcuni luoghi del nostro Paese, conosce benissimo l'italiano e lo sta dimostrando in questo botta e risposta!

"Chi vuole chiacchierare? Domani mattina? È tardi qua" ha scritto l'attrice tramite il proprio account Twitter. Sulle prime qualcuno ha pensato si trattasse di un fake, per poi esultare alla scoperta che fosse la vera Lucy Lawless: "Ma io pensavo fosse un fake, invece la grande Xena sta davvero scrivendo in italiano!" scrive un follower di Lawless.

Immediata la simpatica replica dell'attrice: "Ma perché? Non sono così grande. Ed ho lasciato dei pezzi del mio cuor a Reggio Calabria, a Positano, a Napoli, a Siena ed al’Alba. Anche a Sassari". Insomma, ancora una volta Lucy Lawless ha deciso di inviare un messaggio d'amore al nostro Paese: perché non approfittarne? Correte su Twitter finché siete in tempo! Negli USA, intanto, è recentemente andata in onda una maratona di Xena.