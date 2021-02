Lucy Lawless, che fine ha fatto l'attrice di Xena? Ecco a cosa lavora oggi

Xena è indubbiamente una delle serie tv degli anni '90 più popolari. Ancora oggi riscuote un certo successo e ricordano con piacere le gesta di Lucy Lawless e di tutti i comprimari. Vediamo, però, che fine ha fatto proprio la Lawless e se è ancora impegnata in nuovi progetti.

Xena - Principessa guerriera ha segnato un'intera generazione. Nato come spin-off della serie su Hercules, in breve tempo è diventato un grande successo durato per ben 4 stagioni. Lo show ha lanciato anche l’attrice Lucy Lawless che, inizialmente, non era nemmeno stata scelta per il ruolo di protagonista. La produzione, infatti, aveva scelto un’altra attrice, Vanessa Angel, ma quest’ultima, poco prima dell’inizio delle riprese, non riuscì a partire perché ammalatasi e il ruolo passò a Lucy.

Lucy Lawless, comunque, non ha mai abbandonato il suo lavoro di attrice anche dopo la fine di Xena. Innanzitutto ha collaborato alla realizzazione di X – Files, C.S.I Miami e tanti altri show di grande successo, scegliendo sempre di lavorare su personaggi che potessero rappresentare un’ideale di donna forte. Nel 2005 è approdata al progetto di Battlestar Galactica, dove ha interpretato il personaggio Anna Biers e nel 2010 ha vestito i panni di Lucretia in Spartacus.

Più recentemente, nel 2015 ha recitato in Salem, Ash vs Evil Dead e in Agents of S.H.I.E.L.D. Nel 2019 si è osservata la sua ultima comparsa televisiva nella serie My Life Is Murder mentre nel 2018 è comparsa al cinema in The Breaker Upperers.

Oltre alle doti recitative, in vari show ha dimostrato anche di saper cantare. Negli anni 90, infatti, ha preso parte perfino al musical di Grease e la pubblicazione di un album di un suo concerto seguito dal singolo Come 2 me. Lucy Lawless, oltre che per i ruoli che ha interpretato, è anche famosa per la sua passione per l’Italia. Lawless infine è una volontaria attiva di Greenpeace e dal 2009 ricopre il ruolo di sua ambasciatrice e una grande appassionata degli eventi a tema italiani come il Lucca Comics e il Comicon di Napoli.

Invece, che fine ha fatto Renée O'Connor, nonché l'attrice che interpretava Olimpia in Xena?