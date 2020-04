Lucy Lawless: cosa fa oggi la protagonista di Xena?

Il pubblico italiano non ha mai dimenticato Lucy Lawless, che nel ruolo di Xena ha fatto compagnia a tanti adolescenti nei pomeriggi davanti alla tv verso la fine degli anni Novanta. Nei giorni scorsi l'abbiamo vista chiacchierare in italiano coi fan su Twitter. Viene così da chiedersi: come è proseguita negli anni la carriera dell'attrice?

Lucy Lawless, che ha da poco compiuto 52 anni, ha continuato a fare soprattutto tanta tv, apparendo in serie importanti come Battlestar Galactica (16 episodi tra il 2005 e il 2009), X-Files (2 episodi), Due uomini e mezzo, Veronica Mars (un episodio), Top of the Lake e, più recentemente, Agents of SHILED (3 episodi). Il suo ultimo lavoro è My Life is Murder (2019).

Al cinema, invece, ha recitato negli ultimi anni in The Breaker Upperers (2018) e The Changeover (2017), e in precedenza in Boogeyman, Racconti incantati e Bitch Slap - Le superdotate. Il blockbuster forse più noto a cui ha partecipato, seppure in una piccola parte, è probabilmente lo Spider-Man di Sam Raimi del 2002.

Lucy Lawless porta inoltre avanti una carriera discografica (ha pubblicato nel 2005 il singolo Come 2 me) ed è ambasciatrice di Greenpeace dal 2009.

Il ruolo a cui è più legata resta comunque quello della principessa guerriera, che il pubblico degli USA può vedere in questi giorni grazie alla maratona di Xena trasmessa da Syfy: un'idea che potrebbe essere magari adottata anche in Italia, in queste settimane di quarantena. La stessa Lucy Lawless, in un'intervista di qualche mese fa con E! online, aveva ammesso di aver voglia di tornare a interpretare Xena per un'ultima volta.