Lucy Lawless: che fine ha fatto Xena, la principessa guerriera?

Chi non ha mai sentito parlare di Xena, la principessa guerriera? Icona cult degli anni '90, il personaggio interpretato da Lucy Lawless è rimasto nelle menti dei suoi fan, segnando un'intera generazione. Non molto tempo fa, Lucy Lawless ha dichiarato di voler interpretare Xena per un'altra volta, e nel frattempo, ha preso parte a diversi progetti.

L'attrice classe 1968, subito dopo le sei stagioni di Xena (andata in onda fino al 2001), ha recitato in diverse pellicole. Uno dei primi ruoli è stata una piccola parte da comparsa nel film Spider-Man diretto da Sam Raimi nel 2002, e nell'horror Boogeyman - L'uomo nero del 2005, sempre in un ruolo minore. Decisamente più importante la sua parte nel film di Adam Shankman con Adam Sandler come protagonista Racconti Incantati del 2008, dove l'attrice interpreta una dei protagonisti, Aspen.

Se l'attrice non ha avuto molti ruoli nel cinema, decisamente diversa è la sua carriera nella televisione. Dopo Xena, la Lawless ha partecipato alla serie TV Tarzan del 2003 e Battlestar Galactica del 2005, nel quale interpreta il ruolo di D'Anna Biers. Poco tempo dopo è la sua parte di Lucrezia, tra i protagonisti di Spartacus, apparendo in tre stagioni, Sangue e Sabbia, Gli dei dell'arena (prequel della serie) e La vendetta. Inoltre, ha partecipato anche alla serie Parks and Recreation come series regular.

Dopo aver interpretato Isabelle Hartley nella serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., arrivano anche i suoi ruoli tra i protagonisti più recenti: in Ash vs the Evil Dead interpreta Ruby Knowby tra il 2015 e il 2018, mentre in My Life is Murder l'attrice è la protagonista assoluta, Alexa Crowe. La serie è al momento inedita in Italia.

Molto rilevante per la Lawless la carriera da doppiatrice: ha dato la voce a Wonder Woman in Justice League: The New Frontier e in Star Wars Resistance ha doppiato la regina di Aeos nel 2020. Il suo ultimo progetto la vede tra le voci del film Universal sui Minions: quel Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo che si è mostrato da tempo con un trailer, e che è in uscita nel 2021.

Una curiosità in conclusione: come abbiamo da tempo scoperto con piacere, la Lawless parla molto bene in italiano, avendola vista chiacchierare in italiano sul suo account Twitter.

Conoscevate i nuovi progetti di Lucy Lawless? La vorreste vedere di nuovo nei panni di Xena? Fatecelo sapere nello spazio commenti!