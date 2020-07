Lucy Liu, la star protagonista di una nuova serie comedy dai produttori di Friends

Negli ultimi anni, recitando prima in Elementary e poi in Why Women Kill, Lucy Liu sembra essere più attratta dalle serie tv che dal grande schermo. La tendenza è confermata dalla notizia, riportata da The Wrap, che l'attrice reciterà nel pilot di una nuova serie ABC creata da Shana Goldberg-Meehan, tra i produttori esecutivi di Friends.

Si tratta di un progetto ancora senza titolo (Kids Matter Now e Bossy erano i due precedenti titoli provvisori), descritto come una serie comedy multicamera in cui Lucy Liu interpreterà Devin, una donna in carriera che decide di adottare un bambino. A capo di un'azienda di successo, determinata e poco avvezza al fallimento, dopo l'adozione Devin si riscopre impreparata al ruolo di mamma e a conciliare il lavoro con le esigenze della vita privata.

La serie, scritta da Shana Goldberg-Meehan, è tra i cinque nuovi progetti targati ABC selezionati per riprendere la produzione entro la fine dell'anno. Gli altri quattro sono le serie drammatiche Rebel e Harlem’s Kitchen e le commedie Home Economics e Work Wife.

Alla regia dovrebbe esserci Christine Gernon, che ha esperienze presso CBS Television Studios e 20th Century Fox Television. Lucy Liu sarà accreditata anche come produttrice.

Per altri approfondimenti, e per gli appassionati di Friends, segnaliamo che, salvo imprevisti, le riprese della reunion sono pronte a partire.