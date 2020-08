Luficer: Aimee Garcia sul colpo di scena legato ad Ella: 'È stato un trauma per lei'

Oltre al colpo di scena del secondo episodio di Lucifer 5, la nuova stagione ha portato delle sconvolgenti novità anche per quanto riguarda il personaggio di Ella Lopez, interpretato da Aimee Garcia.

La nuova relazione con un reporter appassionato di Star Trek di nome Pete aveva fatto ben sperare circa il futuro sentimentale della collega di Lucifer, scienziata forense che collabora ai vari casi. Troppo bello per essere vero: il nuovo personaggio, nerd e imbarazzato quanto Ella, si è rivelato essere un pericoloso assassino.

"Credo che gli autori siano sempre molto bravi a giocare dei brutti tiri non solo agli spettatori ma anche a noi attori. Ella è una ragazza un po' imbranata, dal cuore leggero. Ha sempre la battuta pronta, parla un sacco, abbraccia tutti, invade il loro spazio ed è semplicemente un piccolo raggio di sole. [...] Quindi vederla in crisi, mentre si chiede se è una brutta persona o se troverà mai l'amore è davvero straziante", ha commentato l'attrice in un'intervista per Dan of the Geek.

Ha proseguito dicendo che nella quinta stagione gli autori si sono divertiti a mettere i personaggi più positivi e ottimisti nelle situazioni più difficili. Ciò le ha consentito di mettere in risalto il lato più profondo di Ella, la sua generosità nel voler aiutare gli altri, senza compiangersi.

"Detto questo, è stato davvero traumatico per lei quello che è successo. Sappiamo tutti che persone così chiuse non abbassano le difese molto spesso con gli altri. Quando finalmente si fida di qualcuno e avviene questo tradimento, è struggente. Nella seconda parte della stagione, vedremo Ella chiedersi perché abbia scelto di fidarsi di questa persona e di diventare sua amica, e le conseguenze emotive di tutto questo".

Non resta che attendere la seconda parte di Luficer 5 e nel frattempo vi rimandiamo alla recensione del terzo episodio disponibile su Netflix.