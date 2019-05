Luficer 4 stagione: Lesley-Ann Brandt festeggia alla reunion delcast

I nuovi dieci episodi che compongono la quarta stagione di Lucifer sono stati diffusi ieri per lo streaming su Netflix, e una delle protagoniste del cast, Lesley-Ann Brandt, ha potuto esprimere il suo parere su una particolare reunion.

La reunion in questione è quella avvenuta tra Trixie e Maze, la cui interprete non ha potuto che commentare immediatamente sulle pagine di TVLine: "E' una di quelle cose in cui Maze si dice: 'Oh non so come andrà a finire', e poi si evolve in questa scena davvero toccante e dolce tra questi due personaggi che il pubblico adora vedere insieme sullo schermo".

In uno show su Lucifer e i suoi amici demoni (e angeli), l'amicizia tra Maze e Trixie che diventa sempre più stretta a partire dalla seconda stagione, nell'episodio di Halloween, è uno degli aspetti più cari ai fan della serie: "Non penso ci aspettassimo che questo tema fuoriuscisse così tanto dallo schermo. E' un po' simile al rapporto tra Maze e Linda, e lì c'è stata una chimica inattesa. Maze e Trixie sono davvero molto simili, per il loro atteggiamento un po' infantile. I bambini possono essere brutalmente onesti tra loro e con le altre persone, non hanno filtri. Maze e Trixie sono simili in questo senso e penso che Maze apprezzi questo aspetto della sua personalità. Scarlett [Estevez, interprete di Trixie] e io ci frequentiamo anche al di fuori del lavoro; siamo andate insieme al cinema, ha giocato con mio figlio e il io cane... quindi sono molto felice che la gente abbia visto la nostra amicizia tra i nostri personaggi".

La nuova stagione di Lucifer è composta da 10 episodi, già disponibili integralmente su Netflix. Su queste pagine potete già leggere le nostre prime impressioni sulla quarta stagione di Lucifer.