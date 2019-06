A luglio su Netflix la première della serie sci-fi Another Life

La serie tv sci-fi Another Life arriverà su Netflix con la première dal 25 luglio come annunciato da TVLine. La serie è stata creata da Aaron Martin e vedrà come protagonista Katee Sackhoff. Lo show è stato annunciato e ufficialmente ordinato da Netflix nel mese di aprile 2018 e nelle settimane successive si è arricchito anche il cast.

Another Life narra la storia dell'astronauta Niko Breckinridge, concentrata sulla ricerca di intelligenza aliena. Niko guida un equipaggio in missione per esplorare la genesi di un artefatto alieno. Mentre Niko e il suo giovane team indagano, affrontano un pericolo inimmaginabile su quella che potrebbe essere benissimo una missione a senso unico.



La serie vede la partecipazione di Katee Sackhoff nei panni di Niko Breckinridge, e Selma Blair nei panni di Harper Glass. Completano il cast Tyler Hoechlin, Samuel Anderson, Elizabeth Faith Ludlow e Justin Chatwin. Nel cast anche Blu Hunt mentre otto nuove aggiunte sono arrivate poi nei mesi successivi.

Another Life vede Aaron Martin come produttore esecutivo oltre che showrunner del progetto.

Katee Sackhoff è famosa per il suo ruolo in Battlestar Galactica e per quello del vice sceriffo nella serie tv Longmire.

Dal 2017 fa parte anche del cast della serie dell'Arrowverse The Flash mentre al cinema ha partecipato al film Non bussate a quella porta nel 2016 e Oculus - Il riflesso del male, diretto da Mike Flanagan.