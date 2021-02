Luigi Pelazza, l'inviato de Le Iene condannato al carcere per violenza privata

Il celebre inviato de Le Iene Luigi Pelazza è stato condannato dal Tribunale di Milano a 2 mesi di carcere, che sarnno convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro per il reato di violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini.

Questa sentenza ha creato un precedente insomma, stabilendo che il metodo de Le Iene non sempre è legittimo: "Dopo essersi introdotti indebitamente, fingendosi di essere dei corriere, nello stabile della donna, con violenza esercitata in modo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione della parte offesa, le impedivano di accedere alla palazzina e con analoga violenza le impedivano di fare rientro nella propria abitazione, costringendola a tollerare la loro presenza con una serie insistente di domande alle quali la parte offesa dichiarava da subito di non voler rispondere".

Nel corso del processo, Pelazza aveva tentato di difendersi e soprattutto di difendere il modus operandi del programma di Italia 1: "Lei mi ha dato due tre colpi non posso dire che mi abbia picchiato, però…In 800 servizi, è la forma mentis delle Iene, non usiamo mai violenza perché non si deve usare violenza. Figuriamoci se questo lo facciamo nei confronti di una donna".

Intanto, anche Mingo ex inviato di Striscia La Notizia è stato condannato per servizi falsi.