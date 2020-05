Luisanna Messeri: ecco la ricetta della 'Torta Senza' presentata a La Prova del Cuoco

Dopo averla mostrata a Pomeriggio 5, Luisanna Messeri ha portato la sua "Torta Senza" anche a La Prova del Cuoco. Inutile dire che il successo è stato immediato in quanto si tratta di una torta senza uova, burro e zucchero, che si traduce anche in poche calorie per coloro che vogliono mantenersi in forma.

Gli ingredienti sono i seguenti:

250g di farina tipo 0 o 00;

250ml di latte;

Mezza bustina di lievito per dolci o un cucchiaio di bicarboanto con limone;

Un barattolo di marmellata a piacere;

Scorza del limone grattugiata;

Una manciata di uvetta immersa nel marsala o nel vin santo.

Il procedimento invece è molto semplice:

Mettere in una ciotola farina e lievito;

Mescolare ed aggiungere il latte continuando a mescolare con la forchetta fin quando non si ottiene una pastella senza agrumi;

Aggiungere la confettura scelta, un pò di uvetta o i semi di arance;

Mettere il composto all'interno degli stampini monoporzione ben imburrati ed infarinati;

Cuocere in forno preriscaldato e statico a 180° per venti minuti.

Il consiglio di Luisanna è di verificare lo stato della cottura con uno stecchino nel cuore del tortino. Anche Elisa Isoardi, dopo Barbara D'Urso, è rimasta estasiata dalla ricetta che dimostra come non siano necessarie molte calorie per dare vita ad un dolce sicuramente gustoso.