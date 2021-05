Lukaku, festa con sorpresa: arrivano i Carabinieri per violazione delle norme anti Covid

Nel corso della scorsa notte i carabinieri hanno bloccato la festa di compleanno del centravanti dell'Inter Romelu Lukaku,il quale è stato sorpreso nella sala eventi di un noto hotel milanese con una ventina di altre persone.

Tutti i presenti naturalmente sono stati segnalati per violazione delle norme anti Covid e tra questi vi erano anche altri compagni di squadre del calciatore belga. I festeggiamenti stavano avvenendo a tarda notte, intorno alle 3, quindi ben oltre l'attuale coprifuoco che vieta gli spostamenti oltre le 22 di sera. I militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione fatta al 112 da ignoti.

Ovviamente il tutto è avvenuto con la compiacenza dei direttore dell'hotel che è stato anch'esso sanzionato per violazione delle norme anti Covid. Insomma, un'altra bella grana in casa Inter che ora si trova non solo a fare i conti il rigido clima tra Conte e Lautaro e con i problemi economici che hanno spinto il presidente a chiedere un taglio degli stipendi, ma ora anche con questo.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se anche la squadra dell'Inter deciderà di prendere ulteriori provvedimenti nei riguardi di Lukaku e dei suoi compagni di squadra che hanno partecipato alla festa.