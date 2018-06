Luke Cage 2: diamo uno sguardo molto ravvicinato al braccio di Misty Knight!

La seconda stagione di Luke Cage andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo 22 giugno e non potremmo essere più entusiasti di rivedere l'eroe di Harlem in azione!

Tra le tante novità di questa second season dedicata al fortissimo eroe della Casa delle Idee, quello con la pelle indistruttibile, vedremo non soltanto l'arrivo di Iron Fist e di Coleen (direttamente dal loro show, Marvel's Iron Fist, sempre in onda su Netflix), ma anche Misty Knight alle prese con il suo "nuovo" braccio!

E questo video appena rilasciato ci mostra, in dettaglio quest'arma che darà davvero del filo da torcere a chiunque si piazzi sulla sua strada. Forse lo ricorderete, la poliziotta ha perso il suo braccio destro durante gli eventi occorsi in Marvel's The Defenders e adesso la rivedremo in tutt'altra veste.

Che ne dite? Curiosi di vedere la seconda stagione di Luke Cage? Ditecelo nei commenti!