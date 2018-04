Luke Cage 2: l'eroe in compagnia di un amico nella nuova foto ufficiale

Archiviata la seconda stagione di Jessica Jones, la prossima serie tv Marvel di Netflix sarà la seconda di Luke Cage, in arrivo in tutto il mondo a fine giugno.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ed in attesa di un altro full trailer ufficiale, Pilot ha diffuso in rete una nuova foto esclusiva che ci mostra il nostro Luke Cage (Mike Colter) all'interno della seconda stagione in compagnia di una vecchia conoscenza, Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones) che, come saprete, sarà una guest-star all'interno della serie tv. "Danny aiuterà Luke ad incanalare il suo chi" ha stuzzicato i fan lo showrunner Cheo Hodari Coker.

Dopo aver riabilitato il proprio nome, sulle strade di Harlem Luke Cage è diventato una celebrità con una reputazione inscalfibile come la sua pelle. Ma questa visibilità non ha fatto che aumentare il suo bisogno di proteggere la comunità e di scoprire chi è in grado di salvare e chi no. Con l'ascesa di un altro temibile nemico, Luke è costretto a varcare il confine sottile che separa gli eroi dai cattivi.

Dal precedente serial torneranno anche Simone Missick come Mercedes 'Misty' Knight, Rosario Dawson nel ruolo di Claire Temple, Theo Rossi come Shades Alvarez e Alfre Woodard nel ruolo di Mariah Dillard. Tra le new entry Mustafa Shakir, Gabrielle Dennis, Annabella Sciorra, Thomas Q. Jones e il recentemente scomparso Reg E. Cathey.