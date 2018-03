Luke Cage 2: l'eroe di Mike Colter sulla prima copertina di Pilot TV

La seconda stagione diè al centro della copertina di Pilot TV, magazine interamente dedicato al mondo del piccolo schermo appartenente al gruppo Empire.

Come potete vedere dalle immagini qui pubblicate di seguito, il personaggio della serie co-prodotta da Marvel e Netflix, e interpretato da Mike Colter, fa letteralmente irruzione sulla prima copertina del magazine; una seconda immagine, presa dall’interno del numero, mostra invece Cage intento a neutralizzare un nemico.

A parte un breve teaser mostrato qualche settimana fa, non si sa ancora praticamente nulla della trama di questa stagione, che lo ricordiamo verrà distribuita sulla piattaforma digitale il prossimo 22 giugno, a quasi due anni di distanza dalla prima stagione – con ovviamente il debutto di The Defenders nel mezzo. Sappiamo però che Danny Rand – alias Iron Fist – comparirà nel corso dei nuovi episodi. Il villain, in questa nuova mandata di episodi, avrà il volto di Annabella Sciorra (I Soprano) e si chiamerà Rosalie Carbone. Per gli amanti dei fumetti della Marvel questo nome non sarà nuovo, visto che la Carbone era una delle nemiche di Punisher; nel Marvel Cinematic Universe, invece, la Carbone sarà una “criminale con un occhio, e la propria agenda per quanto riguarda Harlem”.

Tra le new entry della serie anche Mutafa Shakir, Gabrielle Dennis, Thomas Q. Jones e il compianto Reg E. Cathey.