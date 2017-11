Luke Cage 2: le riprese della seconda stagione sono finite!

Luke Cage ha terminato le riprese della seconda stagione. La serieha concluso i lavori e noi ne veniamo a conoscenza tramite un post celebrativo, come spesso accade di questi tempi quando una produzione si conclude.

L'ultima volta che abbiamo visto Luke Cage è stato nella miniserie uscita ad agosto,Marvel's The Defenders, ma i fan stanno aspettando con ansia di vedere quali saranno le avventure che l'uomo a prova di proiettile dovrà affrontare nella stagione che uscirà nel 2018.

Simone Missick, l'attrice che interpreta il personaggio di Misty Knight in Luke Cage, che è apparsa anche in The Defenders, ha recentemente postato su Instagram una foto dal party di chiusura di Luke Cage 2. Alla festa c'erano diverse star della serie, compresi Mike Colter, Theo Rossi e Alfre Woodard.

Facendo un breve recap, tra le serie Marvel/Netflix che coinvolgono i Difensori, Luke Cage 2 e Jessica Jones 2 hanno finito le riprese e ci aspettiamo di vederli a un certo punto del 2018. Daredevil 3 ha iniziato ora a girare, ma anche Matt Murdock dovrebbe tornare prima della fine dell'anno prossimo sul servizio di streaming digitale, mentre per quanto riguarda Iron Fist 2, la serie numero due su Danny Rand dovrebbe iniziare le riprese prima della fine del 2018, per un'uscita possibile i primi mesi del 2019.

Per adesso potete godervi il nuovo arrivato: Marvel's The Punisher è disponibile su Netflix dal 17 novembre!