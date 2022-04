Luke Cage, Disney+ rimuove il tributo a Reg E. Cathey: fan sul piede di guerra

Il DefenderVerse è approdato su Disney+ e con esso anche Luke Cage ha fatto i bagagli, abbandonando il gigante dello streaming. Nelle scorse ore però alcuni fan hanno notato che dalla serie basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics è scomparso il tributo all'attore Reg E. Cathey dall'ultimo episodio.

Lo showrunner della serie è così intervenuto sui social in cerca di spiegazioni, esprimendo tutto il suo sconcerto per quanto accaduto ad uno dei personaggi forse più importanti per la storyline dell'eroe. Ricordiamo infatti che Reg E. Cathey vestiva i panni di James Lucas, padre proprio di Luke Cage ed è prematuramente scomparso al termine delle riprese della serie Netflix e per tale ragione si è deciso di dedicargli un omaggio nell'episodio finale della stagione 2.

"Voglio dire, perché farlo? Reg E Cathey faceva parte del cuore e dell'anima della seconda stagione", ha scritto Coker. "Non ci siamo sentiti obbligati a dedicargli la stagione solo perché è morto, ci siamo sentiti obbligati perché lo amavamo ed era una forza galvanizzante".

Non è ancora chiaro perchè questa scelta sia stata compiuta e pare che addirittura sia stato rimosso anche un tributo a Stan Lee in The Punisher. Naturalmente questa scelta ha fatto notevolmente storcere il naso ai fan del Marvel Cinematic Universe che da sempre sono molto legati alla grande famiglia nata con gli show Netflix.

E mentre ancora ci chiediamo se avremo di vedere Luke Cage nel MCU, diteci cosa ne pensate di quanto accaduto su Disney+.