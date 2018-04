Luke Cage fa sfoggio della sua super forza in una nuova clip della seconda stagione

Dopo una prima stagione che ha convinto critica e pubblico, l'eroe di Harlem si prepara a tornare sul piccolo schermo in un nuovo arco narrativo ordinato da Netflix. Per ingannare l'attesa, approda in rete una nuova clip che mostra Luke Cage fare sfoggio della sua super forza.

Il video è stato pubblicato in occasione della giornata del draft della NFL, ed è dunque molto probabile che si tratti di una semplice manovra pubblicitaria, ma è comunque un'occasione per rivederlo all'opera. Luke (Mike Colter) si cimenta in ogni tipo di prova senza alcuna difficoltà, infrangendo i record stabiliti in precedenza dagli atleti del football.

La seconda stagione di Luke Cage vedrà l'omonimo eroe intento a fare i conti con una reputazione inscalfibile come la sua pelle. Tutta questa visibilità, però, non ha fatto che aumentare il suo bisogno di proteggere la comunità e di scoprire chi è in grado di salvare e chi no. Con l'ascesa di un altro temibile nemico, Luke è costretto a varcare il confine sottile che separa gli eroi dai cattivi.

Nel cast dei nuovi episodi torneranno anche Simone Missick come Mercedes 'Misty' Knight, Rosario Dawson nel ruolo di Claire Temple, Theo Rossi come Shades Alvarez e Alfre Woodard nel ruolo di Mariah Dillard. La grande novità è invece rappresentata dall'ingresso di una vecchia conoscenza di Luke, ovvero Danny Rand a.k.a. Iron Fist (Finn Jones), dando vita ad un formidabile team up che farà felici i fan.

Netflix ha confermato che la nuova stagione debutterà il 22 giugno in tutto il mondo.