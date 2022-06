Luke Cage e Jessica Jones, in arrivo il reboot? Parla Mike Colter

Qualche tempo fa gli interpreti di Luke Cage e Jessica Jomes e sono stati avvistati insieme e questo, ha alimentato le voci su un possibile reboot targato MCU per i due eroi ma a quanto pare, almeno per il momento, nulla bolle in pentola.

A rivelarlo, è stato proprio Mike Colter nel corso di una sua un'apparizione su The View, ammettendo di aver incontrato in maniera del tutto casuale la sua collega Kyrsten Ritter in un campo di fragole e di essersi così concesso una giornata di relax in compagnia di una sua vecchia amica e dei suoi figli.

"Sai, è stato divertente, viviamo in un quartiere molto vicini e ci siamo incontrati in un campo di fragole che era a circa un'ora di distanza. Eravamo nello stesso posto in giro con i nostri figli. Mi sono imbattuto in un altro attore che non conoscevo e mi ha detto "Oh sai, Krysten è qui!" E ho pensato che fossero amici. Così le ho mandato un messaggio e lei si è presentata, siamo stati insieme a abbiamo lasciato che i bambini giocassero".

E viste le numerose illazioni suscitate dall'annuncio del reboot di Daredevil, l'interprete di Luke Cage ha poi aggiunto: "Non so cosa stia succedendo alla Marvel. Mi è piaciuto lavorare con lei e non so davvero nient'altro che questo. Questo è tutto".

Voi cosa ne pensate? Ritenete le parole di Mike Colter affidabili o si tratta dei soliti tentativi in pieno stile Marvel di evitare fughe di notizie? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.